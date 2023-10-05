Жахлива атака на кафе-магазин під Куп'янськом: з чого били окупанти і який масштаб руйнувань

Поранення отримали навіть ті люди, які стояли на відстані 50 і більше метрів від місця удару.

Для атаки на кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, де загинуло 49 людей, росіяни могли використати керовану авіаційну ракету або фугасна бомба.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Поки що невідомо (чим саме вдарили росіяни. - Ред.), працюють спеціалісти. Однозначно можу сказати, що це достатньо була важка ракета або, можливо, керована авіаційна ракета і бомба, або фугасна бомба... Ми будемо встановлювати за допомогою експертів саме те озброєння і з чого цей заряд був випущений, чи це літак, чи це артилерія", - каже Клименко.

За його словами, внаслідок атаки повністю розбита будівля кафе і магазину.

Міністр зауважив, що люди, які отримали тяжкі поранення, не перебували безпосередньо всередині цього кафе і магазину, а стояли на відстані 50 і більше метрів.

"Тому вони саме осколками і отримали таки тяжкі поранення. Лікарі борються за їх життя", - підсумував очільник МВС.

Нагадаємо, що сьогодні пообіді, 5 жовтня, російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок атаки по будівлі місцевого кафе-магазину загинули 49 людей.

Загалом у приміщенні перебували перебувало близько 60 осіб. Там якраз відбувалися поминки за померлим односельцем.