"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів": Зеленський зустрівся з Макроном

Усі попередні домовленості щодо зміцнення оборони України буде втілено в життя.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили посилення української ППО, а також безпеку Одеської області та Чорного моря.
Про це йдеться в офіційному повідомленні презижента.
"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", — написав Зеленський.
За його інформацією, усі попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя.
"Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпека Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. (...) Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", — написав Зеленський.
Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський зустрічався у Києві з очільником Міністерства збройних сил Франції Себастьєном Лекорню та обговорив із ним подальші кроки зі зміцнення обороноздатності України.
Читайте також: