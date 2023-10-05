"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів": Зеленський зустрівся з Макроном

Усі попередні домовленості щодо зміцнення оборони України буде втілено в життя.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили посилення української ППО, а також безпеку Одеської області та Чорного моря.

Про це йдеться в офіційному повідомленні презижента.

"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", — написав Зеленський.

За його інформацією, усі попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя.

"Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпека Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. (...) Буде ще більше хороших новин для наших воїнів", — написав Зеленський.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський зустрічався у Києві з очільником Міністерства збройних сил Франції Себастьєном Лекорню та обговорив із ним подальші кроки зі зміцнення обороноздатності України.

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