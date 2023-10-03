Як французькі дрони Aarok можуть допомогти Україні на фронті: думка експерта

Французькі дрони Aarok, які планують виготовляти в Україні, допоможуть нашим бійцям на фронті у безпосередньому знищенні ворожого особового складу.

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телемарафону.

За його словами, Aarok має бути французькою копією Bayraktar, як і в плані ударного функціоналу, так і в плані розвідувального.

"Для таких ударних безпілотників знайдуться свої цілі на фронті. .. Вони в першу чергу для того, щоб берегти життя наших бійців на фронті. Тому що зважаючи на той архаїчний метод війни, який намагається нав’язати Російська Федерація, нам якраз треба робити максимальну ставку на те, щоб у нас було різних безпілотників багато.

Не тільки "мавіки", не тільки безпілотники тактичного рівня, але й таки розвідувально-ударні безпілотники. Ці Aarok гарні тим, що вони будуть і їх буде дуже багато. І ними можна буде атакувати росіян, берегти життя наших піхотинців, зберегти ресурс тих самих F-16", – сказав Іван Киричевський.

За його словами, якщо ці французькі Aarok допоможуть знищувати окупантів на фронті за допомогою свого озброєння, то F-16 можна буде приберегти для якихось важливіших цілей – протиповітряна оборона або доставка чогось високоточного і далекобійного якраз по тим об’єктам, які загрожують цивільній інфраструктурі.

Що відомо про безпілотник Aarok

Як пише Defense Express, розробку цього безпілотника французька оборонна компанія тримала довгий час у таємниці. За їхньою інформацією, йдеться про дрон класу MALE (середньовисотні літальні апарати з великою тривалістю польоту) з розмахом крил у 21,9 м.

Тактико-технічні характеристики:

повна маса БПЛА — близько 5,5 тонни у максимальній конфігурації;

маса порожнього БПЛА — 2,5 тонни;

максимальна маса корисного навантаження (включно з паливом) — близько 3 тонн, з них до 1,5 тонни — озброєння;

час перебування у повітрі — від 24 годин, у деяких джерелах — близько 30 годин;

швидкість польоту — приблизно 463 км/год.

Раніше повідомлялося, що французька компанія Turgis & Gaillard підписала угоду з ДП "Антонов" про виробництво в Україні безпілотників Aarok.