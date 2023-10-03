В Україні вироблятимуть французькі дрони Aarok: підписано контракт – подробиці

Французька компанія Turgis & Gaillard підписала угоду з ДП "Антонов" про виробництво в Україні безпілотника Aarok.

Про це пише газета LaTribune.

Як пише видання, угоду було підписано під час візиту до Києва міністра Збройних сил Франції Себастьєна Лекорню 28 вересня, який привіз з собою близько 20 виробників озброєнь, в тому числі Turgis & Gaillard.

Вироблені в Україні Aarok будуть використовуватися виключно для потреб ЗСУ.

За словами президентки та засновниці Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник "має злетіти в Україні наступного року".

Вона уточнила, що після підписання угоди, українська і французька сторона мають узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробництво безпілотника. Зокрема потрібно визначитися з місцем для збирання дрона та вирішити, яке французьке та українське обладнання обрати для цього БПЛА.

Безпілотник Aarok / Фото: Turgis & Gaillard

Безпілотник Aarok: характеристики

Aarok – дрон середньої висоти та великої витривалості. Максимальна швидкість БПЛа – 463 км/год. Він може літати протягом 30 годин, переносити 1,5 тонни озброєння і не вимагає підготовленої інфраструктури. Його довжина — 14 м, розмах крила — 22 м, максимальна злітна маса — 5,5 тонн. Використовується для безпосередньої підтримки з повітря, повітряних атак, координації ударів і розвідки.

Безпілотник презентували на Паризькому авіасалоні у червні 2023 року.

Французька газета також повідомила, що, окрім Turgis & Gaillard, Україна підписала контракти на постачання та спільне виробництво зброї з виробниками безпілотників Delair і Thales, а також з компанією, яка спеціалізується на 3D-друку – Vistory.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що війна в Україні запустила процес модернізації ЗСУ за стандартами НАТО. Україна переоснащує ЗСУ і змінює оборонний комплекс.

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