По 65 гривень: експерт прогнозує різке зростання цін на пальне

Після рішення НБУ скасувати фіксований курс долар може сягнути 45 гривень, що вплине на ціни на пальне. До кінця року воно може подорожчати до 65 гривень за літр.

Про це розповів засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

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На його думку, перехід до гнучкого курсу призведе до девальвації гривні, що потягне вгору ціни на стелах українських АЗС.

"У серпні не було надходжень грошей від наших донорів, які підтримують нашу валюту. А на міжбанку ми все-одно продали 2,8 млрд доларів. По вересню я статистику не бачив, сказати не можу, вона ще не опублікована. Але я не думаю, що вона набагато кращою. Можливо, щось і перепало, але продавали (валюту – ред.) ми все одно активно", - розповідає експерт.

Льоушкін зауважив, навіть якщо світові ціни на нафту залишаться на тому ж рівні, пальне в Україні все одно подорожчає до близько 65 гривень. Зростання цін варто очікувати в найближчі місяці.

"Ми чекаємо збільшення на 23%. Ціна на ОККО сьогодні - 58 гривень, плюс 20 відсотків – це 69,60 грн. Я думаю, що реальна ціна буде 65-67 гривень за рахунок того, що мережі АЗС трохи маржу свою скоротять, маркетингом поріжуть", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи варто скуповувати валюту після скасування фіксованого курсу.

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