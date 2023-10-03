По 65 гривен: эксперт прогнозирует резкий рост цен на горючее

После решения НБУ упразднить фиксированный курс доллар может достичь 45 гривен, что повлияет на цены на горючее. До конца года оно может подорожать до 65 гривен за литр.

Об этом рассказал основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

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По его мнению, переход к гибкому курсу приведет к девальвации гривны, что потянет вверх цены на стелах украинских АЗС.

"В августе не было поступлений денег от наших доноров, поддерживающих нашу валюту. А на межбанке мы все равно продали 2,8 млрд долларов. По сентябрю я статистику не видел, сказать не могу, она еще не опубликована. Но я не думаю, что она намного лучше. Возможно, что-то и досталось, но продавали (валюту – ред.) мы все равно активно", — рассказывает эксперт.

Левкин отметил, даже если мировые цены на нефть останутся на том же уровне, горючее в Украине все равно подорожает до 65 гривен. Рост цен следует ожидать в ближайшие месяцы.

"Мы ждем увеличения на 23%. Цена на ОККО сегодня – 58 гривен, плюс 20 процентов – это 69,60 грн. Я думаю, что реальная цена будет 65-67 гривен за счет того, что сети АЗС немного маржу свою сократят, маркетингом порежут", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы сообщали, стоит ли скупать валюту после отмены фиксированного курса.

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