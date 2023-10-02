НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют: что это значит

Национальный банк Украины объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса гривны уже с 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Верно ли, что НБУ отпустил курс в свободное плавание?

НБУ уверяет, что продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

Нацбанк будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

Механизм курсообразования

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

Что изменится для населения

Курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

Нацбанк напомнил, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не фиксированы. За это время они как росли, так и снижались.

НБУ уверяет, что продолжит прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами.

Зачем было переходить к управляемой гибкости курса

В НБУ объяснили, что продолжительная фиксация обменного курса приводит к возникновению дисбалансов и вызывает серьезные проблемы в будущем.

"Многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается одинаково. Речь идет о накоплении валютных дисбалансов, исчерпании международных резервов, вынужденной глубокой девальвации и значительном экономическом спаде.

К тому же длительная фиксация курса создает обманчивое чувство его стабильности. Чем дольше НБУ удерживал бы этот режим, тем труднее было бы из него выходить", – говорится в сообщении.

Ранее ТСН.ua собрал прогнозы экономистов, каким будет курс доллара в октябре. Также в НБУ рассказали, могут ли "отпустить" курс гривны к плавающему курсообразованию.

Напомним, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, "обвалится ли" гривна в следующем году.

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