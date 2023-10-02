Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard

Украина получила от Польши первые отремонтированные на заводе Бумар-Лабенда танки Leopard.

Об этом сообщила компания Польская оружейная группа (PGZ).

В компании отмечают, что ремонтные работы над следующими машинами для ВСУ продолжаются.

"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является предоставление реальной помощи украинским военным на линии фронта", – говорится в сообщении.

PGZ также отметила, что постоянно расширяет сотрудничество в сфере снабжения боеприпасами, запчастями и сервисным обслуживанием техники.

Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu zo stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Леопард по-прежнему отобранный przez strone ukraińską Nad kolejnymi wozami работа trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa (@PGZ_pl) October 2, 2023

Как сообщалось, Президент Польши Анджей Дуда назвал условие, при котором Польша готова поставлять Украине оружие. По его словам, Варшава готова предоставлять подержанную военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой.

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