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Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
275
Время на прочтение
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Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard

Танк Леопард. / Фото: Associated Press

Ремонтные работы продолжаются.

Украина получила от Польши первые отремонтированные на заводе Бумар-Лабенда танки Leopard.

Об этом сообщила компания Польская оружейная группа (PGZ).

В компании отмечают, что ремонтные работы над следующими машинами для ВСУ продолжаются.

"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является предоставление реальной помощи украинским военным на линии фронта", – говорится в сообщении.

PGZ также отметила, что постоянно расширяет сотрудничество в сфере снабжения боеприпасами, запчастями и сервисным обслуживанием техники.

Как сообщалось, Президент Польши Анджей Дуда назвал условие, при котором Польша готова поставлять Украине оружие. По его словам, Варшава готова предоставлять подержанную военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой.

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Дата публикации
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