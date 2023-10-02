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Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard

Танк Leopard. / Фото: Associated Press

Ремонтні роботи тривають.

Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard.

Про це повідомила компанія Польська зброярська група (PGZ).

У компанії наголошують, що ремонтні роботи над наступними машинами для ЗСУ тривають.

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.

Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда назвав умову, за якої Польща готова постачати Україні зброю. З його слів, Варшава готова надавати стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

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