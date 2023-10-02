Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard

Україна отримала від Польщі перші відремонтовані на заводі Бумар-Лабенди танки Leopard.

Про це повідомила компанія Польська зброярська група (PGZ).

У компанії наголошують, що ремонтні роботи над наступними машинами для ЗСУ тривають.

"Це наочно демонструє, що нашим пріоритетом є надання реальної допомоги українським військовим на лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

PGZ також зазначила, що постійно розширює співпрацю у сфері постачання боєприпасів, запчастин та сервісного обслуговування техніки.

Podczas gdy inni składają deklaracje odnoszące się do przyszłości, my w porozumieniu ze stroną ukraińską działamy. Pierwsze ekspresowo wyremontowane w Bumarze-Łabędy czołgi Leopard zostały odebrane przez stronę ukraińską Nad kolejnymi wozami prace trwają. pic.twitter.com/anWXVvIbC5 — Polska Grupa Zbrojeniowa (@PGZ_pl) October 2, 2023

Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда назвав умову, за якої Польща готова постачати Україні зброю. З його слів, Варшава готова надавати стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової.

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