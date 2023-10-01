Baykar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів: що відомо

Турецька компанія Baykar, яка є виробником бойових безпілотників Bayraktar TB2, інвестує в Україну 100 мільйонів доларів. Йдеться про три проєкти, зокрема, будівництво заводу з виробництва безпілотників.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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За словами Халюка, є три основні інвестиції:

завод;

сервісний центр;

головний офіс.

Будівництво вже розпочато, а на його завершення знадобиться близько 1,5 року. "Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває", – сказав гендиректор компанії.

За його словами, це виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, адже Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона – безпілотників. Водночас перед сторонами стоять також деякі виклики: ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище.

Очевидно, що сьогодні триває війна БПЛА, і Україна має в ній деяку перевагу. Зокрема, наші бійці використовують різні типи апаратів, попри те, що це доволі складно реалізувати. Особливо важливим за таких умов є зворотний зв'язок у використанні технологій від військових. Саме тому "байрактари", які застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем.

Гендиректор Baykar вчергове наголосив, що підтримка України триватиме. "Ми тут не для того, щоб максимізувати наші доходи чи прибутки. Ми тут, щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність, за збереження вашого суверенітету", – сказав Байрактар.

Раніше у The New York Times написали про те, як Китай користуються своїм впливом, щоб перешкоджати Україні у "війні безпілотників".

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