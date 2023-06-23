"Байрактари" вироблятимуть в Україні: ліцензію отримано

Турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів в Україні.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Очікується, що завод відкриють 2025 року. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн в Україні.

В Україні Baykar ще 2019 року заснувала ТОВ "Авіа Венчурс" із метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ "Авіа Венчурс" від імені компанії Baykar займатиметься будівництвом заводу, де вироблятимуть Bayraktar TB2 і AKINCI UCAV.

Проєкту сприяло підписання в лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співпрацю в аерокосмічній галузі. Угода, метою якої є заохочення прямих інвестицій у відповідну сферу та створення сприятливих умов для трансферу технологій і використання продукції, передбачає спеціальні податкові та митні пільги для турецьких інвесторів в аерокосмічний сектор України до січня 2035 року.

У Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - цього разу вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.

Цікаво і те, що Путін на одній із зустрічей з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом просив його відкрити виробництво безпілотників в Росії. Однак протекції на це не отримав.

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