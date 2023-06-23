"Байрактары" будут производить в Украине: лицензия получена

Турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar, компания Baykar, получила лицензионные разрешения от властей Турции на производство дронов в Украине.

Об этом сообщает Би-би-си.

Ожидается, что завод будет открыт в 2025 году. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн TB2 и Aknc в Украине.

В Украине Baykar еще в 2019 году основала ООО "Авиа Венчурс" с целью открытия двух заводов в Украине. Ожидается, что именно ООО "Авиа Венчурс" от имени компании Baykar будет заниматься строительством завода, где будут производить Bayraktar TB2 и AKINCI UCAV.

Проекту способствовало подписание в феврале 2022 года рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Соглашение, целью которого является поощрение прямых инвестиций в соответствующую область и создание благоприятных условий для трансфера технологий и использования продукции, предусматривает специальные налоговые и таможенные льготы для турецких инвесторов в аэрокосмический сектор Украины до января 2035 года.

В Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники "Байрактар". Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут "разбомбить" производство летательных аппаратов.

Интересно и то, что Путин на одной из встреч с президентом Турции Реджепом Эрдоганом просил его открыть производство беспилотников в России. Однако протекции на это не получил.

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