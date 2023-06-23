Пригожин назвал цель полномасштабного вторжения РФ в Украину

Путин полномасштабным вторжением в Украину пытается превратить Украину в марионеточное государство с последующим разделом его экономических активов.

Такое заявление высказал главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в большом интервью.

Пригожин говорит, что все 8 лет на Донбассе были взаимные обстрелы между украинскими военными и сепаратистами, а иногда периодичность обстрелов периодически повышалась и снижалась.

"Сейчас уже Министерство обороны РФ пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая, 24 февраля была начата с совершенно других причин", – заявил он.

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Кроме того, глава ЧВК "Вагнер" добавил, что можно было обойтись без войны.

"Насколько я погружен в эту историю, Зеленский, став президентом, был готов к любым договоренностям. Все, что нужно было сделать [Кремлю], это слезть с Олимпа, уйти и договориться", — заявил главарь наемников.

Второй важнейшей причиной полномасштабного вторжения в Украину Пригожин называет желание Кремля поставить гауляйтером Украины экснардепа Виктора Медведчука.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает "раскрывать карты" перед российским обществом. В этот раз он заявил, что полномасштабная война против Украины требовалась, чтобы "пропиарить армию РФ" и вручить Минобороны Сергею Шойгу звание маршала.

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