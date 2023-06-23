Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: где, когда будут грозы и град

Уровень опасности – первый.
Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий во второй половине пятницы, 23 июня, а также завтра – 24 июня в нескольких регионах Украины.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Грозы и сильный ветер охватят несколько областей Украины. Объявлен I уровень опасности, желтый
"Во второй половине дня 23 июня на Волыни и Львовской области, в течение 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди", — говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение на 23 июня
Штормовое предупреждение на 24 июня
Как сообщалось, в ряде регионов Украины объявлено об опасности возникновения лесных пожаров. Она продлится, по меньшей мере, до 24 июня. Неблагоприятные условия ожидаются в большинстве южных центральных областей, а также местами на востоке и севере страны.