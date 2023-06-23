Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: где, когда будут грозы и град

Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий во второй половине пятницы, 23 июня, а также завтра – 24 июня в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Грозы и сильный ветер охватят несколько областей Украины. Объявлен I уровень опасности, желтый

"Во второй половине дня 23 июня на Волыни и Львовской области, в течение 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди", — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение на 23 июня

Синоптики объявили штормовое предупреждение на пятницу, 23 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение на 24 июня

Синоптики объявили штормовое предупреждение на субботу, 24 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, в ряде регионов Украины объявлено об опасности возникновения лесных пожаров. Она продлится, по меньшей мере, до 24 июня. Неблагоприятные условия ожидаются в большинстве южных центральных областей, а также местами на востоке и севере страны.

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