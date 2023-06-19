Синоптик порадовала погодой: возвращается летнее тепло и жара

Уже на этой неделе, 19-25 июня, в Украине установилось настоящее летнее тепло. Неделя буду гораздо теплее предыдущей. Температура воздуха повысится на всей территории Украины.

Об этом в интервью для NV рассказала синоптика Наталья Птуха.

"Поступили более теплые воздушные массы. Теперь температурный режим в дневные часы будет преобладать по большинству областей в пределах +25…+30 градусов в ближайшие несколько дней. 20-21 июня уже даже +23…+29. это будут значения +23…+29, на юге даже местами до 32 градусов тепла может прогреться приземный слой воздуха", — рассказала она.

Ночная температура также будет достаточно высокой. По прогнозу Птухи, столбики термометров покажут +14-19 градусов в большинстве регионов. На побережье морей — кое-где до +21 градуса.

"То есть все же определенные колебания будут, жары аномальной не предполагаем, но это настоящая такая летняя температура. Как мы и предполагали, последняя декада июня будет теплее. Первые две были более прохладные, комфортные, а теперь возвращается настоящее лето", — порадовала синоптикиня .

В субботу, 24 июня, в западной части страны температура воздуха будет чуть ниже +25 градусов.

Синоптики сообщали, что в начале недели, 19 июня, во многих регионах Украины ухудшится погода. В ряде областей будут грозы и сильный ветер. Грозы охватят западные области Украины, а также Житомирскую, Винницкую и Одесскую области.

Читайте также: