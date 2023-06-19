Синоптик потішила погодою: повертаються літнє тепло і спека

Вже цього тижня, 19-25 червня, в Україні встановилося справжнє літнє тепло. Тиждень буде набагато теплішим, ніж попередній. Температура повітря підвищиться по всій території України.

Про це в інтерв'ю для NV розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

"Надійшли більш теплі повітряні маси. Тепер температурний режим в денні години переважатиме по більшості областей в межах +25…+30 градусів у найближчі кілька днів. 20−21 червня вже навіть +23…+29. Якщо вже дивитися на кінець наступного тижня, то це будуть значення +23…+29, на півдні навіть місцями до 32 градусів тепла може прогрітися приземний шар повітря", - розповіла вона.

Нічна температура також буде доволі висока. За прогнозом Птухи, стовпчики термометрів покажуть +14-19 градусів у більшості регіонів. На узбережжі морів - подекуди до +21 градуса.

"Тобто все ж певні коливання будуть, спеки аномальної не передбачаємо, але це справжня така літня температура. Як ми й передбачали, остання декада червня буде тепліша. Перші дві були більш такі прохолодні, комфортні, а тепер повертається справжнє літо", - порадувала синоптикиня.

Втім, у суботу, 24 червня у західній частині країни температура повітря буде трошки нижче +25 градусів.

Синоптики повідомляли, по на початку тижня, 19 червня, в багатьох регіонах України погіршиться погода. У низці областей будуть грози та сильний вітер. Грози охоплять західні області України, а також Житомирську, Вінницьку та Одеську області.

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