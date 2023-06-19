У Швеції допускають можливість військового нападу з боку РФ

У Швеції кажуть, що РФ може здійснити спробу нападу на країну.

У Комітеті з оборони парламенту Швеції допустили, що Росія може здійснити військовий напад на країну.

Про це йдеться у звіті комітету, повідомляє шведський телеканал SVT.

У доповіді зазначають, що хоча російські сухопутні війська перебувають в Україні, не можна виключати нападу на Швецію.

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"Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили і демонструє високу схильність до політичних і військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіуса дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною", – йдеться у документі.

Як сказали на телеканалі, нова оборонна доктрина Швеції, в основі якої лежить членство в НАТО, на відміну від попередньої доктрини, яка спиралася на співпрацю з іншими північними країнами і ЄС.

Тим часом Українські Сили оборони завершили навчання у Швеції, в рамках яких вони опановували використання бойових машин піхоти CV90.

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