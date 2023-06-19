Ексчоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні усьоме став батьком

Ексчоловік співачки Дженніфер Лопес, музикант Марк Ентоні, усьоме став батьком.

Радісною новиною знаменитість поділився в Instagram. Дитину йому народила 24-річна дружина, модель Надя Феррейра. Марк опублікував фото, на якому разом із коханою на лікарняному ліжку тримає на руках ще зовсім крихітне маля. Утім, закохані поки не показують обличчя дитини, а також тримають у таємниці її стать.

"Божий час завжди ідеальний. З Днем батька!" – йдеться під фото.

Марк Ентоні з дружиною стали батьками / Фото: instagram.com/marcanthony

Зазначимо, Марк та Надя одружилися 28 січня, а вже в середині лютого стало відомо, що модель при надії. Для Феррейри – це перша дитина. А от Ентоні від попередніх стосунків виховує шістьох дітей. У музиканта є донька Аріанна та син Чейз від Деббі Росадо. Артист виховує синів Крістіана та Раяна від ексдружини Даянаре Торрес. У шлюбі з Дженніфер Лопес у Ентоні народилися двійнята – Емма та Макс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що танцівник Макс Чмерковський вдруге став батьком. Його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, народила йому сина.

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