Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони в седьмой раз стал отцом

Экс-муж певицы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони, в седьмой раз стал отцом.

Радостной новостью знаменитость поделился в Instagram. Ребенка ему родила 24-летняя жена, модель Надя Феррейра. Марк опубликовал фото, на котором вместе с возлюбленной на больничной койке держит на руках еще совсем крошечного малыша. Впрочем, влюбленные пока не показывают лицо ребенка, а также держат в тайне его пол.

"Божественное время всегда идеально. С Днем отца!" – говорится под фото.

Марк Энтони с женой стали родителями / Фото: instagram.com/marcanthony

Отметим, Марк и Надя поженились 28 января, а уже в середине февраля стало известно, что модель в положении. Для Феррейры – это первый ребенок. А вот Энтони от предыдущих отношений воспитывает шестерых детей. У музыканта есть дочь Арианна и сын Чейз от Дебби Росадо. Артист воспитывает сыновей Кристиана и Райана от экс-жены Даянаре Торрес. В браке с Дженнифер Лопес у Энтоне родились близнецы – Эмма и Макс.

Напомним, ранее стало известно, что танцор Макс Чмерковский во второй раз стал отцом. Его жена, танцовщица Пета Маргатройд, родила ему сына.

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