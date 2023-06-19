Навіщо росіяни притягнули на фронт вертольоти Ка-52: військовий експерт пояснив

За даними британської розвідки, армії Росії збільшила чисельність своїх ударних гелікоптерів на півдні України після початку контрнаступу Збройних сил України.

У ніч проти 18 червня Сили ППО збили два ударні вертольоти Ка-52.

Як пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, травні у росіян була рекордна кількість знищеної артилерії – 553 одиниць. А за першу половину червня вже знищено – 373 одиниць.

Експерт пояснив зв'язок між втратою окупантами артилерії та перекидання на фронт вертольотів Ка-52.

"Росіяни за півтора місяці втратили, як ніколи раніше, величезну кількість стволів, без яких вони не те, що наступати, навіть обороняться не можуть. Зрозуміло, їм терміново потрібна компенсація втрат, забезпечити яку розконсервацією та кульгавою логістикою неможливо. А тому в хід вступають гелікоптери", - зазначив він.

За його словами, подібна схема працювала на правому березі Херсонської області, коли ЗСУ почали виносити російську артилерію почали в режимі нон-стоп, а логістика не дозволяла компенсувати втрати.

"У якості артилерії стали виступати ударні вертольоти, які методом кабрування обстрілювали позиції СОУ (Сил оборони України - ред.). І ось аналогічна тактика починає працювати на півдні. Виникає критичний дефіцит артилерії, в хід вступають ударні вертольоти, яким все частіше і частіше доводиться зближуватися з лінією фронту, де не тільки місцями є охоплення ППО України, а й мобільні групи з ПЗРК", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, на ранок 18 червня 2023 року ЗСУ знищили 219 820 солдатів армії Російської Федерації.

Читайте також: