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На фронті вперше помітили британський танк Challenger 2 (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
30к
Час на прочитання
1 хв
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На фронті вперше помітили британський танк Challenger 2 (відео)

Танк Challenger 2 / Фото: скриншот з відео

На короткому відео можна побачити танк Challenger 2, що проїжджає ґрунтовою дорогою на тлі звуків вибухів.

Поблизу лінії фронту помітили один з танків Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії.

У Мережі з'явилося відео, на якому один із танків Challenger 2, швидко проїжджає дорогою поряд з якимсь населеним пунктом. Поруч стоїть група українських воїнів. Також на тлі чути звуки вибухів. Ролик опублікував Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Challenger 2 десь на фронті", – йдеться в повідомленні.

Де саме знятий ролик – невідомо.

На фронті помітили британський танк Challenger 2

На фронті помітили британський танк Challenger 2

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що українські військові завершили навчання на САУ AS90 і танках Challenger 2 у Британії.

11 травня міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що його країна вже передала Україні всі танки Challenger 2, які обіцяла. Також повідомлялося, що Лондон передав Україні снаряди для Challenger 2 зі збідненим ураном.

Про намір передати Україні 14 танків Challenger 2 Велика Британія оголосила 16 січня цього року. Окрім Challenger 2, Лондон тоді пообіцяв надати Україні близько 30 артилерійських установок.

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Дата публікації
Перегляди
30к
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