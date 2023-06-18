На фронте впервые был замечен британский танк Challenger 2 (видео)

На коротком видео можно увидеть танк Challenger 2, проезжающий по грунтовой дороге на фоне звуков взрывов.

У линии фронта заметили танк Challenger 2, партию которых Украина получила от Великобритании.

В Сети появилось видео, на котором один из танков Challenger 2 быстро проезжает по дороге рядом с каким-то населенным пунктом. Рядом стоит группа украинских воинов. Также на фоне слышны звуки взрывов. Ролик опубликовал Телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

"Challenger 2 где-то на фронте", – говорится в сообщении.

Где именно снятый ролик – неизвестно.

На фронте был замечен британский танк Challenger 2

Напомним, 10 июня стало известно, что украинские военные завершили обучение на САУ AS90 и танках Challenger 2 в Британии.

11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна уже передала Украине все танки Challenger 2, которые обещала. Также сообщалось, что Лондон передал Украине снаряды для Challenger 2 с обедненным ураном.

О намерении передать Украине 14 танков Challenger 2 Британия объявила 16 января этого года. Кроме Challenger 2, Лондон пообещал предоставить Украине около 30 артиллерийских установок.