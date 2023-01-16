Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина получит британские танки Challenger 2 – министр обороны Бен Уоллес

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1792
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина получит британские танки Challenger 2 – министр обороны Бен Уоллес

Фото: commons.wikimedia.org

Министерство обороны Великобритании подтвердило заявление министра Бена Уоллеса, обнародовав в Twitter видео, на котором боевой танк Challenge 2 "делает то, что умеет лучше всего".

В понедельник, 16 января, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, подтвердил поставку для помощи Украине танков Challenger 2, пушек и бронетехники.

Об этом сообщает британское издание Guardian.

"Сегодня я могу объявить о наиболее значительном пакете военной помощи для ускорения успеха Украины. Это включает роту (12-14, — ТСН.ua ) танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами. Мы передадим Украине пушки АС-90. Это батарея из восьми орудий высокой готовности и еще две батареи на разных степенях готовности", — цитируют заявление министра британские журналисты.

Министерство обороны Великобритании подтвердило заявление министра Бена Уоллеса, обнародовав в Twitter видео, на котором боевой танк Challenge 2 "делает то, что умеет лучше всего".

Министр Уоллес назвал решение Великобритании отправить танки Challenger 2 в Украину "выверенным ответом на растущую агрессию и неизбирательные бомбардировки России".

Он подчеркнул, что международная поддержка Украины не является "нападением на Россию или организованной НАТО агрессией, не говоря уже о прокси-войне".

"С самого начала президент Путин верил, что его войска встретят с распростертыми объятиями, что украинцы не будут воевать и что поддержка Запада упадет. Было доказано, что он неправ по всем пунктам", — отметил британский министр обороны.

По его словам, сегодняшний пакет поможет ускорить "завершение путинской оккупации и всей ее жестокости".

Великобритания станет первым западным государством, которое будет поставлять украинцам основные боевые танки.

Глава офиса президента Андрей Ермак опубликовал полный перечень военной помощи, оказываемой британским правительством. В него вошли:

  • 14 танков "Challenger 2";
  • 30 г армата AS90;
  • 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";
  • десятки БпЛА;
  • 100 тысяч артиллерийских снарядов;
  • 100 "усовершенствованных ракет";
  • запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ему нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1792
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация