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Эвакуация с детьми: советы родителям

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Эвакуация с детьми: советы родителям

Из зоны подтопления после теракта на Каховской ГЭС спасают людей / Фото: МВС Украины в Telegram

Чиновники собрали советы об эвакуации с детьми.

Чтобы не поддаваться чувству растерянности и паники при эвакуации, родители должны помнить несколько простых правил:

Об этом пишет Минреинтеграция.

1. Держите ребенка только за руку. Если ребенок держит вас за рукав или сумку, в толпе он может очень легко потеряться.

2. Пробираясь к месту назначения в толпе, ведите детей перед собой.

3. Всегда носите с собой фотографию вашего ребенка (в частности, на телефоне), желательно свежую. Если ребенок потеряется, за снимком прохожие легче его вспомнят и помогут быстро найти.

  • Как подготовиться к эвакуации:


1. Научите ребенка знать наизусть собственное имя, возраст, имена родителей, домашний адрес, по возможности – контактный номер родителя.

2. Подпишите его вещи. Укажите контактное лицо и телефонный номер.

3. Дополнительно во внутренние карманы одежды положите визитку с информацией о контактном лице, копиях свидетельства о рождении и паспортных данных родителей.

  • Как действовать, если вы обнаружили потерянного ребенка:


1. Узнайте имя ребенка и откуда он. Спросите, когда она видела родителей или другого взрослого, который был с ней.

2. Отведите ребенка в безопасное место.

3. Немедленно позвоните по телефону на линию 102, возможно, ее уже ищут родные.

Напомним, что российские оккупанты стреляют по лодкам с гражданскими, которых пытаются эвакуировать с подтопленных территорий Херсонщины. Накануне в результате обстрела погибли три человека, 23 получили ранения.

Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, за почти неделю после подрыва Каховской ГЭС 19 государств предоставили Украине гуманитарную помощь. В спасательную коалицию будут приобщены больше стран.

Премьер-министр Денис Шмигаль поставил задачу правительству до 13 июня разработать проект постановления по единовременной денежной помощи людям из зоны подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
433
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