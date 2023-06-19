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Астрологический прогноз на 19 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
37
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 июня

Астрологический прогноз на 19 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне.

Символ дня: рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра. 

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: серьезные неприятности могут принести стоматологические проблемы, поэтому не стоит откладывать визит к врачу. 

Питание дня: необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов. В остальном – вполне можете позволить себе гастрономические излишества, но с одним условием: необходимо соблюдать меру. 

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными и даже пугающими, но, к счастью, не исполняются.

Табу дня: нельзя раздражаться по пустякам и проявлять агрессию по отношению к окружающим. 

Цитата дня: "В добро верят лишь те немногие, кто его творит" (австрийская писательница Мария фон Эбнер-Эшенбах). 

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Дата публикации
Просмотры
37
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