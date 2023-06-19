Астрологический прогноз на 19 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: серьезные неприятности могут принести стоматологические проблемы, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.

Питание дня: необходимо избегать жирной и тяжелой пищи, а также фастфуда и полуфабрикатов. В остальном – вполне можете позволить себе гастрономические излишества, но с одним условием: необходимо соблюдать меру.

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают неприятными и даже пугающими, но, к счастью, не исполняются.

Табу дня: нельзя раздражаться по пустякам и проявлять агрессию по отношению к окружающим.

Цитата дня: "В добро верят лишь те немногие, кто его творит" (австрийская писательница Мария фон Эбнер-Эшенбах).

Читайте также: