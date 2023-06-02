Финансовый гороскоп на июнь 2023 года

Благоприятный месяц для финансовой сферы, развития бизнеса, начала нового витка в профессиональной жизни. Энергетический фон становится спокойнее и сдержаннее, поэтому практические цели достигаются быстрее. Избегайте эксцентричности и придерживайтесь системности – в этом залог успеха в ближайшие месяцы!

Прежде всего с самых первых дней месяца стоит сосредоточиться на вопросах, связанных с деньгами и собственностью. В этом случае вы сможете улучшить благосостояние, а также найти другие ресурсы, способствующие повышению уровня жизненного комфорта. После дня летнего солнцестояния 21 июня, застоявшиеся проекты получат новый темп.

Планетарные взаимодействия июня дают шанс приблизиться к мечте или воплотить свои замыслы в реальность. Даже если до этого были проблемы со здоровьем или не хватало сил на все, то сейчас многие люди чувствуют прилив энергии. Пришло время составить планы и действовать последовательно, шаг за шагом, пока не получите желаемый результат.

В течение июня, благодаря гармоничным связям между планетами, формируются подходящие обстоятельства для расширения и роста во всех жизненных областях. Терпение и настойчивость помогут добиться успеха несмотря на трудности. Главное, не сойти с дистанции в начале пути, преодолеть первое препятствие, а дальше все получится!

ОВЕН

В первой половине месяца повышенного внимания могут требовать вопросы финансового плана. Многим предпринимателям знака придется пересмотреть бюджет, поскольку вложения в дело могут оказаться чрезмерными. Активное общение поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов. Ваши начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами. В общении с новыми партнерами или коллегами ведите себя тактичнее.

ТЕЛЕЦ

От вашей социальной активности будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение. Не исключено, что беготня по государственным инстанциям и конторам измотает морально. Но и здесь есть свои плюсы – документы подписаны, а деньги поступят на счет вовремя. Еще одной проблемой июня могут стать отношения с кем-то из подчиненных, что стоит учесть начальникам и кураторам проектов. Возможно, ваши идеи и приказы не выполняются как следует. В финансовом отношении июнь можно назвать нейтральным.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте осторожны в финансовых операциях, не совершайте необдуманных трат, остерегайтесь сомнительных предложений. Возможны серьезные конфликты с дальними родственниками из-за наследства или финансовых вопросов. Ресурсы – это также и ваш энергетический потенциал, который достаточно высок в этом месяце. Именно от состояния здоровья зависит и возможность зарабатывать. В июне существует небольшой риск травм и аварий. Будьте осторожны за рулем и на дорогах, не рискуйте понапрасну.

РАК

Восстанавливайте свои силы – они вам скоро пригодятся, т.к. впереди очень насыщенный профессиональный цикл. В первой половине июня улучшить самочувствие помогут: лечебный массаж, бассейн, спа-процедуры, йога. Во второй половине месяца вы будете заняты кропотливой работой с документами и наведением порядка в проектах. Предприниматели смогут повысить прибыльность компании, но для этого придется пойти на небольшой риск и взять кредит или же попросить в долг у друзей.

ЛЕВ

Не упускайте ни одного предложения, которое сулит дополнительный заработок. Удачными будут проекты, связанные с интернетом и цифровыми технологиями. Служащим стоит менять работу только в том случае, если поступило более выгодное предложение. Период будет относительно стабильным в плане финансов, однако желаемого уровня ждать пока не приходится. Подпортят нервы конфликты с родней на почве финансовых вопросов. Усталость на работе сильно ослабляет ваш организм, поэтому не пренебрегайте сном.

ДЕВА

Для того чтобы достичь желаемого уровня финансового комфорта, придется серьезно потрудиться. Многие из вас могут неожиданно сменить не только место работы, но и направление прежней деятельности, но для этого придется обучаться новым навыкам и осваивать цифровые технологии. Бизнесменов ожидает каскад удачных сделок, связи с крупными инвесторами укрепятся, а также появятся новые партнеры. Наемные сотрудники испытают острый приступ желания уволиться, но с этим нужно подождать, по крайней мере, до июля.

ВЕСЫ

Предчувствие положительных перемен не покидает вас в последнее время. И действительно, вскоре вы получите выгодные предложения, которые увеличат ваши доходы в разы. Однако наберитесь терпения, это произойдет не раньше последних чисел месяца. Возможно получение вознаграждения за дополнительную работу, вам могут вернуть старый долг. Имейте терпение, берегите свои психические и физические ресурсы. Может подкачать нервная система, что чревато и другими проблемами.

СКОРПИОН

В работе сделайте временную паузу, она необходима для переоценки своих способностей. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или получением новой профессии. Предприниматели будут вынуждены заняться налоговыми декларациями, рекомендуется с осторожностью заполнять бумаги, проверяя все пункты. В третьей декаде месяца появляется много работы, но вам все будет по плечу! В целом организм сейчас довольно крепок, и даже те, кто страдает серьезными заболеваниями, почувствуют облегчение.

СТРЕЛЕЦ

Наступила светлая полоса, но это не значит, что можно расслабиться и сложить руки – идите вперед, проявляйте инициативу и звезды во всем вас поддержат! Для поддержания стабильных доходов вам придется усердно и кропотливо работать, не отвлекаясь на романтические летние вечера. Ведите здоровый образ жизни, откажитесь от дурных привычек и, вообще, как можно больше отдыхайте. Именно это поможет сохранить свои личные ресурсы, а значит, вы будете в состоянии трудиться и зарабатывать.

КОЗЕРОГ

Преград практически никаких нет, вас поддерживают, вы востребованы и уважаемы среди коллег. Возможна поездка, которая сложится очень удачно и позволит продвинуть дела вперед. Вероятно появление новых друзей, единомышленников и влиятельных покровителей. Помимо этого, реально и возобновление старых связей. Благодаря многочисленным покровителям вы сможете реализовать свои далеко идущие планы, а в некоторых случаях даже подумать о переезде, или о приобретении недвижимости в дальних странах.

ВОДОЛЕЙ

Расположение звезд в июне для вас как никогда удачно. Главной задачей и настоящей удачей этого месяца станет развитие связей с коллегами из других городов или стран. Наемным работникам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск, поскольку в последнее время вы трудились за весь коллектив в офисе. Позвольте себе на время забыть о работе, вы заслужили полноценный отдых. Предприниматели задумаются о реорганизации своего бизнеса и расширении штата сотрудников.

РЫБЫ

В финансовом отношении для расширения бизнеса и запуска собственного проекта месяц довольно благополучен. Денег становится больше и помимо обычных заработков можно рассчитывать на возврат старых долгов, получение кредита. Возможны удачные сделки с недвижимостью, если они были запланированы еще в прошлом году. Служащие захотят поменять место работы, но лучше эту затею отложить до конца месяца. Заграничные командировки или просто поездки за рубеж откроют новые перспективы в профессиональной сфере.

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