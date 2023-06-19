Астрологічний прогноз на 19 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до активних дій, починаючи втілювати все те, що було задумано напередодні.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, охра.

Щасливі камені дня: халцедон, переливчастий агат.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: серйозних неприємностей можуть завдати стоматологічні проблеми, тому не варто відкладати візит до лікаря.

Харчування дня: необхідно уникати жирної та важкої їжі, а також фастфуду та напівфабрикатів. В іншому — цілком можете дозволити собі гастрономічні надмірності, але з однією умовою: необхідно знати міру.

Стрижка дня: стрижку краще перенести на другий день.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати, прищеплювати та вкорінювати рослини.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють пороблення і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають неприємними і навіть лякають, але, на щастя, не здійснюються.

Табу дня: не можна дратуватися через дрібниці і виявляти агресію стосовно оточення.

Цитата дня: "В добро вірять лише тих небагато, хто його творить" (австрійська письменниця Марія фон Ебнер-Ешенбах).

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