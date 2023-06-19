Евакуація з дітьми: поради батькам

Аби не піддаватися почуттю розгубленості та паніки під час евакуації, батьки мають пам’ятати декілька простих правил:

Про це пише Мінреінтеграції.



1. Тримайте дитину тільки за руку. Якщо дитина тримає вас за рукав чи за сумку, в натовпі вона може дуже легко загубитися.



2. Пробираючись до місця призначення в натовпі, ведіть дітей перед собою.



3. Завжди носіть із собою фотографію вашої дитини (зокрема, на телефоні), бажано свіжу. Якщо дитина загубиться, за знімком перехожі легше її згадають і допоможуть швидко знайти.

Як підготуватися до евакуації:



1. Навчіть дитину знати напам’ять власне ім’я, вік, імена батьків, домашню адресу, за можливості – контактний номер одного з батьків.



2. Підпишіть її речі. Зазначте контактну особу та номер телефону.



3. Додатково у внутрішні кишені одягу покладіть візитівку з інформацією про контактну особу, копії свідоцтва про народження та паспортних даних батьків.

Як діяти, якщо ви виявили загублену дитину:



1. Дізнайтеся ім’я дитини та звідки вона. Спитайте, коли востаннє вона бачила батьків чи іншого дорослого, який був із нею.



2. Відведіть дитину у безпечне місце.



3. Негайно зателефонуйте на лінію 102, можливо, її вже шукають рідні.

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