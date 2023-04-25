Великобритания передала Украине снаряды для Challenger 2 с обедненным ураном

Отмечается, что Британия не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине.

Великобритания уже передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

Об этом говорится в письменных ответах замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".

"Мы отправили в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем давать комментарии относительно показателей использования поставленных комплектов", — сообщил Хиппи.

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Отвечая на вопрос, где будут использоваться эти снаряды, замминистра сообщил, что танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном уже контролируются ВСУ, и британское Минобороны не отслеживает места, где эти снаряды применяются.

Также Хиппи отметил, что Британия не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения войны в Украине.

Напомним, 20 марта главы Минобороны и МИД стран Евросоюза согласовали план по совместной закупке миллиона боеприпасов для Украины. План предусматривает передачу этих снарядов Киеву в течение 12 месяцев.

Заметим, в Эстонии выступают за возможность закупки артснарядов для Украины вне европейской экономической зоны, чтобы ускорить их поставки Киеву.