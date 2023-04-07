В Эстонии рассматривают покупку боеприпасов для Украины вне ЕС

В Эстонии говорят, что не стоит исключать покупку артиллерийских снарядов для Украины вне европейской экономической зоны.

Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Postimees.

По его словам, необходимо оживить оборонную промышленность Европейского Союза, впрочем, для скорости нельзя также исключать возможность покупки боеприпасов для Украины вне европейской экономической зоны.

Европейской комиссии следует обсудить со всеми производителями возможности стран блока и их предприятий. нам не следует исключать также закупку за пределами Европы", — сказал Певкур.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны, являющиеся союзницами Украины, как можно скорее передать Украине истребители F-16 .

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