"F-16 станет платформой противовоздушной обороны и воздушного щита Украины", — Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны, являющиеся союзницами Украины, как можно скорее передать Украине истребители F-16.

Об этом Рейнсалу заявил "РБК-Украина".

По его словам, западным партнерам Украины следует отказаться от принципа поэтапной военной помощи и предоставить все необходимое вооружение для победы над агрессором.

Он также выразил надежду, что Запад осознает необходимость проводить проактивную, а не реактивную политику.

"Что касается F-16, то летчики — это летчики, мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок", — пояснил Рейнсалу.

Министр иностранных дел Эстонии также заявил, что F-16 может являться платформой противовоздушной обороны и воздушного щита Украины.

Напомним, фанаты сборной Украины устроили яркую акцию во время матча с Великобританией. Болельщики украинской сборной принесли на поединок желто-голубые баннеры с просьбой передать ВСУ истребители F-16.

Добавим, что летчики США во время совместных учений с украинскими пилотами не имели никаких нареканий на условия базирования F-16.

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