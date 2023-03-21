Передача МиГов Украине может подтолкнуть союзников и к F-16 – Игнат

Советские истребители МиГ существенно не изменят ситуацию в небе, однако их передача может подтолкнуть союзников к отправке Украине истребителей F-16.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в материале "РБК-Украина".

"МиГ сам по себе – это устаревший истребитель. В общем, устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ – это разработка 70-х годов. Снабжение таким типом самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", — заметил Игнат.

Игнат также отметил, что, возможно, некоторые из истребителей можно будет поставить в строй, некоторые же – нет, однако в целом это усилит обороноспособность авиации ВСУ.

Заявления о передаче МиГ является и психологическим фактором.

"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", — резюмировал Игнат.

Истребители для Украины

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что пилоты ВСУ все еще не могут начать обучение на западных боевых самолетах из-за того, что пока нет точного понимания, какой именно тип самолета получат украинские военные.

Он также отметил, что истребители F-16 могли бы более эффективно сбивать российские ракеты.

Кабинет министров Словакии 17 марта решил передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что разница между МиГ-29 и F-16 заключается в том, что советские МиГ-29 исключительно истребители, поэтому предназначены для воздушного боя. МиГ-29 очень заметен на радарах. Он имеет два огромных двигателя, которые шумят, из них идет много дыма, есть большое тепловое пятно. То есть этот самолет очень легко сбить.

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