Игнат объяснил, для каких целей Украине нужны истребители F-16

Истребители F-16 могли бы более эффективно сбивать российские ракеты.
Украина ожидает от западных партнеров многоцелевых истребителей F-16. В частности, потому, что это самый распространенный в мире самолет своего класса и отвечает потребностям Украины. Однако истребители нам нужны не для атак по территории России.
Об этом сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу.
По словам спикера, такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по нашим городам и критической инфраструктуре.
"Противостоять этим угрозам могут дальнобойные зенитные ракетные системы, которые должны прийти в Украину, и то в небольшом количестве. А также и современные многоцелевые истребители, применяя ракеты класса "воздух-воздух", вроде AIM-120 AMRAAM" — сказал Игнатт.
Он отметил, что одна из модификаций ракет AIM-120 AMRAAM может получать воздушные цели на расстоянии до 180 километров.
"Такое вооружение быстро помогло бы дистанцировать российскую авиацию вдали от наших границ и мы могли бы уберечь наши города и села от российских бомбардировок", — добавил Игнат.
Спикер пояснил, что имеющие Украину самолеты типа "МиГ" и "Су" не могут эффективно сбивать крылатые ракеты и "Шахиды". В то же время, истребители F-16 с мощным радаром и современными ракетами, как говорит Игнат, позволят сбивать эти цели эффективно.
Добавим, у американских летчиков во время совместных учений с украинскими пилотами не было никаких нареканий на условия базирования F-16.
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