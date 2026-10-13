Истребители перехватили пассажирский самолет: что произошло потом

Аэропорт немецкого Нюрнберга возобновил работу после инцидента с пассажирским самолетом / © Bild

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Аэропорт германского Нюрнберга возобновил работу после инцидента с пассажирским самолетом, экипаж которого подал сигнал о возможном захвате воздушного судна. Проверка правоохранителей не обнаружила угрозу.

Об этом пишет BILD со ссылкой на сообщения полиции Средней Франконии.

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По данным правоохранителей, аэропорт возобновил прием и отправку рейсов в 13:30 по местному времени.

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Инцидент произошел во время приближения к Нюрнбергу самолета авиакомпании Corendon Airlines, следовавшего с греческого острова Корфу. Экипаж передал код 7500 — международный сигнал, означающий захват воздушного судна. После этого пилоты перестали отвечать на радиовызовы.

В воздух подняли два истребителя Eurofighter. Они сопровождали пассажирский самолет к моменту посадки.

Лайнер благополучно приземлился в 12.16. На аэродроме дежурили полицейские и спецподразделения. После посадки правоохранители опросили пилотов, бортпроводников и пассажиров.

Из-за инцидента несколько других рейсов перенаправили в аэропорты Франкфурта, Меммингена, Штутгарта и Мюнхена.

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Следователи выясняют, почему экипаж подал сигнал о захвате самолета. По предварительным данным, причиной может быть ошибка или техническая неисправность.

Напомним, ранее произошла новая атака на аэропорт Эр-Рияда, в результате которой один человек погиб, еще более 10 ранены. Хуситы взяли ответственность за эти нападения и предостерегли авиакомпании и пассажиров от использования аэропортов и воздушного пространства Саудовской Аравии.

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