Винищувачі перехопили пасажирський літак: що сталося потім

Аеропорт німецького Нюрнберга відновив роботу після інциденту з пасажирським літаком / © Bild

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Аеропорт німецького Нюрнберга відновив роботу після інциденту з пасажирським літаком, екіпаж якого подав сигнал про можливе захоплення повітряного судна. Перевірка правоохоронців не виявила загрози.

Про це пише Bild із посиланням на повідомлення поліції Середньої Франконії.

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За даними правоохоронців, аеропорт відновив приймання і відправлення рейсів о 13:30 за місцевим часом.

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Інцидент стався під час наближення до Нюрнберга літака авіакомпанії Corendon Airlines, який прямував із грецького острова Корфу. Екіпаж передав код 7500 — міжнародний сигнал, що означає захоплення повітряного судна. Після цього пілоти припинили відповідати на радіовиклики.

У повітря підняли два винищувачі Eurofighter, які супроводжували пасажирський літак до моменту приземлення.

Лайнер благополучно приземлився о 12:16. На летовищі чергували поліцейські та спецпідрозділи. Після приземлення правоохоронці опитали пілотів, бортпровідників і пасажирів.

Через інцидент кілька інших рейсів перенаправили до аеропортів Франкфурта, Меммінгена, Штутгарта та Мюнхена.

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Наразі слідчі з’ясовують, чому екіпаж подав сигнал про захоплення літака. За попередніми даними, причиною могла бути помилка або технічна несправність.

Нагадаємо, раніше сталася нова атака на аеропорт Ер-Ріяда, внаслідок якої одна людина загинула, ще понад 10 поранені. Хусити взяли відповідальність за ці напади та застерегли авіакомпанії і пасажирів від використання аеропортів та повітряного простору Саудівської Аравії.

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