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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Хуситы снова ударили по аэропорту: многие погибших, рейсы отменены

Удар пришелся по комплексу пассажирских терминалов. Аэропорт эвакуировали, полеты приостановили.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хуситы атаковали один из пассажирских терминалов аэропорта

Хуситы атаковали один из пассажирских терминалов аэропорта / © Associated Press

В результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли по меньшей мере 12 человек, еще 309 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Дипломатические источники возложили ответственность за произошедшее на йеменских хуситов, выпустивших ракету по объекту.

Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Международные авиакомпании вынуждены отменять рейсы.

Хуситы в соцсети X заявили, что авиалайнеры должны избегать воздушного пространства Саудовской Аравии и объявили его «зоной военных операций».

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о намерении ответить на атаку хуситов на международный аэропорт.

Напомним, 8 октября йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде, в результате которого был поврежден пассажирский самолет.

Момент удара / © Associated Press

Момент удара / © Associated Press

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