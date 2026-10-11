Хуситы снова ударили по аэропорту: многие погибших, рейсы отменены

Хуситы атаковали один из пассажирских терминалов аэропорта / © Associated Press

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В результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли по меньшей мере 12 человек, еще 309 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Дипломатические источники возложили ответственность за произошедшее на йеменских хуситов, выпустивших ракету по объекту.

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Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Международные авиакомпании вынуждены отменять рейсы.

Хуситы в соцсети X заявили, что авиалайнеры должны избегать воздушного пространства Саудовской Аравии и объявили его «зоной военных операций».

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о намерении ответить на атаку хуситов на международный аэропорт.

Напомним, 8 октября йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде, в результате которого был поврежден пассажирский самолет.

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Момент удара / © Associated Press

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