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Хуситы снова ударили по аэропорту: многие погибших, рейсы отменены
Удар пришелся по комплексу пассажирских терминалов. Аэропорт эвакуировали, полеты приостановили.
В результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли по меньшей мере 12 человек, еще 309 получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Дипломатические источники возложили ответственность за произошедшее на йеменских хуситов, выпустивших ракету по объекту.
Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Международные авиакомпании вынуждены отменять рейсы.
Хуситы в соцсети X заявили, что авиалайнеры должны избегать воздушного пространства Саудовской Аравии и объявили его «зоной военных операций».
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о намерении ответить на атаку хуситов на международный аэропорт.
Напомним, 8 октября йеменские хуситы заявили об ударе по аэропорту в Эр-Рияде, в результате которого был поврежден пассажирский самолет.