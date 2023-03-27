"F-16 стане платформою протиповітряної оборони та повітряного щита України", — Естонія

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав країни, які є союзницями України, якнайшвидше передати Україні винищувачі F-16.

Про це Рейнсалу заявив "РБК-Україна".

За його словами, західним партнерам України варто відмовитися від принципу поетапної військової допомоги та надати все необхідне озброєння для перемоги над агресором.

Він також висловив сподівання, що Захід освідомлює необхідність проводити проактивну, а не реактивну політику.

"Щодо F-16, то льотчики — це льотчики, ми не говоримо про якісь космічні кораблі. А пілоти літаків у вас є, вони будуть навчені за короткий термін", — пояснив Рейнсалу.

Міністр закордонних справ Естонії також заявив, що F-16 може бути платформою протиповітряної оборони та повітряного щита України.

Нагадаємо, фанати збірної України влаштували яскраву акцію під час матчу з Британією. Вболівальники української збірної принесли на поєдинок жовто-блакитні банери з проханням передати ЗСУ винищувачі F-16.

Додамо, льотчики США під час спільних навчань з українськими пілотами не мали жодних нарікань на умови базування F-16.

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