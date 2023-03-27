"Крим є кощеєвою смертю для Путіна" – Подоляк

Михайло Подоляк наголосив, що війна без повернення Криму не закінчиться.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російсько-українська війна не закінчиться без Криму, який є для кремлівсього диктатора Володимира Путіна "кощеєвою смертю".

Про це він розповів у інтерв’ю УНІАН.

"Будь-які військові операції України там – абсолютно легітимні в рамках Міжнародного кримінального права. Уже очевидно, раз триває війна такої інтенсивності, Крим зобов'язаний повернутися до України", - наголосив Подоляк.

Михайло Подоляк наголосив, що Крим – це територія України.

"Війна не закінчиться без Криму. Він є, по суті, "кощеєвою смертю" для Путіна. Це обнулить усе, що стосується так званого "путінізму" і остаточно десакралізує Путіна на внутрішньому ринку", - резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, міністр транспорту Росії Віталій Савельєв доповів Путіну, що охорону Кримського мосту посилять перед літнім сезоном.

У Силах оборони заявили, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по військовим об'єктам росіян у тимчасово окупованому Криму.

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