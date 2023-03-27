"Крым является кощеевой смертью для Путина" – Подоляк

Михаил Подоляк подчеркнул, что война без возвращения Крыма не закончится.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российско-украинская война не закончится без Крыма, который является для кремлевского диктатора Владимира Путина "кощеевой смертью".

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Любые военные операции Украины там абсолютно легитимны в рамках Международного уголовного права. Уже очевидно, раз продолжается война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину", — подчеркнул Подоляк.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Крым – это территория Украины.

"Война не закончится без Крыма. Он есть, по сути, "кощеевой смертью" для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого "путинизма" и окончательно десакрализует Путина на внутреннем рынке", — резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, министр транспорта России Виталий Савельев доложил Путину, что охрану Крымского моста усилят перед летним сезоном.

В Силах обороны заявили, что ВСУ продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

Читайте также: