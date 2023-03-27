У Польщі заявили, що передадуть Україні не всі винищувачі МіГ-29

Варшава буде передавати Києву літаки поступово, щоб цей процес відбувався максимально ефективно.

Польща передасть Україні не всі винищувачі МіГ-29, які стоять у неї на озброєнні, і буде робити це поетапно.

Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю RMF24.

На питання журналіста про те, чи Польща збирається передати Україні всі свої винищувачі, він заявив, шо це не так.

"Ні, я не думаю, що ми віддамо Україні всі винищувачі МІГ-29", – сказав Яблонський.

Крім того, чиновник заявив, що Варшава буде передавати Києву літаки поступово, щоб цей процес відбувався максимально ефективно.

"Одночасно з цим ми зміцнюємо безпеку Польщі", – додав заступник глави МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що іноземні пілоти бойових літаків можуть служити у Повітряних силах ЗСУ, бути пілотами чи працівниками інженерно-авіаційного складу. Для цього їм потрібно мати військово-облікову спеціальність.

Крім того, ми раніше інформували, що Збройні сили Словаччини показали відео, на якому видно процес передавання Україні винищувачів Міг-29.

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