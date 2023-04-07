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В Естонії розглядають купівлю боєприпасів для України за межами ЄС

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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В Естонії розглядають купівлю боєприпасів для України за межами ЄС

Фото: Getty Images

За словами міністра Естонії, необхідно пожвавити оборонну промисловість Європейського Союзу.

В Естонії кажуть, що не варто виключати покупку артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною.

Таку думку висловив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Postimees.

За його словами, необхідно пожвавити оборонну промисловість Європейського Союзу, утім, для швидкості не можна також унеможливлювати покупку боєприпасів для України поза європейською економічною зоною.

"Європейській комісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їх підприємств. Початковою метою було підтримати та посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть виготовити снаряди, то оскільки Україні потрібний мільйон снарядів, нам не слід виключати також закупівлю за межами Європи", - сказав Певкур.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав країни, які є союзницями України, якнайшвидше передати Україні винищувачі F-16.

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Дата публікації
Перегляди
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