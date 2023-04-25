Оксана Билозир рассталась с мужем после 33 лет брака

Певица Оксана Билозир рассталась со своим мужем, музыкантом, а с начала войны и бойцом ВСУ, Романом Недзельским.

Шокирующей новостью поделился бывший муж певицы. По словам Романа, инициатором развода стала сама Оксана. Музыкант просто получил от жены повестку в суд, но так и не смог попасть на заседание из-за службы в ВСУ.

"Мы прожили почти 33 года, в этом году должно было быть. Мы развелись в конце 2022 года. Просто банально я получил повестку в суд и нас разлучили. Оксана подала на развод. Я поскольку в армии, я не пришел три раза в суд и нас автоматически развели и все. Я был против этого, но Оксана подала. Поэтому сегодня мы официально не являемся мужем и женой", — признался Роман в интервью Rostyslove Production.

Оксана Билозир и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Сейчас, по словам музыканта, они с бывшей супругой почти не поддерживают связь. Что именно стало причиной развода после столь длительного брака, Недзельский говорить не стал.

"Мы почти не поддерживаем связь. Я ведь в армии, меня больше года уже нет дома. Она ничего не спрашивает. У нас в армии есть очень большая проблема, когда мужчины служат и получают информацию о том, что они теряют семьи" "Я был одним из военных психологов, кто принимал эту информацию, как-то успокаивал. Но в то же время я знал, что у меня такая же ситуация", — поделился Недзельский.

Напомним, ранее Роман Недзельский прокомментировал состояние певца Олега Винника после слухов, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

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