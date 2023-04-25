Дженнифер Энистон застали на свидании с бывшим мужем

Голливудская актриса Дженнифер Энистон сходила на свидание с бывшим мужем, актером Джастином Теру.

Парочку застали папарацци, когда они ужинали в одном из ресторанов Нью-Йорка. Как сообщает издание Daily Mail, Дженнифер и Джастин встретились в заведении, обнялись и сели друг напротив друга. Из ресторана Энистон вышла с розой в одной руке.

Судя по снимкам, которые успели сделать папарацци, встреча бывших супругов была по-настоящему душевной.

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Отметим, отношения Дженнифер Энистон и Джастина Теру начались в 2011 году. В августе 2015 года пара сыграла свадьбу. Однако их брак долго не продержался, ведь уже в феврале 2018 года стало известно о разрыве актеров.

Напомним, недавно Меган Фокс застали на свидании с женихом. У пары были серьезные проблемы в отношениях, даже говорили, что они разойдутся. Однако влюбленные сумели найти общий язык.

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