Не выходя из дома: как подать показатели счетчика света через интернет

Показатели счетчика света нужно своевременно и правильно снимать. А затем передавать своему поставщику. Оказывается, подать показатели счетчика можно через интернет. Как это сделать читайте в материале ТСН.ua.

Также раньше мы писали о нюансах, которые нужно знать, когда снимаете показатели счетчика воды.

Как рассказали в ДТЭК Днепровские сети, существует пять способов передать показатели счетчика света дистанционно:

Веб-форма (не требует дополнительной регистрации) – в разделе нужно выбрать район, указать номер своего личного счета, количество зон на счетчике и ввести показатели для этих зон. В личном кабинете – в нем можно зафиксировать показания и сразу увидеть объем потребления электроэнергии. Теперь регистрация в кабинете пользователя спрощена. Особое сообщение – отправляйте его на странице ДТЭК в социальной сети Facebook. В голосовом меню автоматической передачи показаний звоните по номерам +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588, затем выбирайте кнопку "2", затем просто следуйте инструкциям для успешной фиксации показаний. В чат-ботах можно использовать Telegram илиViber.

Ищите чат-боты ДТЭК своего региона в Telegram и Viber, а также страницу своего региона в Facebook.

Чтобы узнать, как пользоваться чат-ботом для подачи показателей счетчика света, посмотрите видео.

Напомним, что показатели подаются в последний день каждого месяца.

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