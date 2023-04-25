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В "Укрзализныце" не работают некоторые онлайн-сервисы: список

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
1 мин
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В "Укрзализныце" не работают некоторые онлайн-сервисы: список

В "Укрзализныце" не работают некоторые онлайн-сервисы / Фото: Associated Press

В Украине могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци".

В работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" до конца суток могут наблюдаться сбои в работе онлайн-сервисов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как стало известно, до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги. Это касается прежде всего приложения, чат-ботов, портала отслеживания опозданий.

“Сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев, кассы открыты, движение поездов – четко по расписанию. Специалисты уже работают над решением проблемы, извините за сложности и благодарим за понимание”, — добавили в “Укрзализныце”.

Напомним, что "Укрзализныця" запускает беспересадочный рейс Австрия – Украина.

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Дата публикации
Просмотры
87
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