В "Укрзализныце" не работают некоторые онлайн-сервисы: список

В Украине могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци".

В работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" до конца суток могут наблюдаться сбои в работе онлайн-сервисов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как стало известно, до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги. Это касается прежде всего приложения, чат-ботов, портала отслеживания опозданий.

“Сайт для приобретения билетов booking.uz.gov.ua работает без сбоев, кассы открыты, движение поездов – четко по расписанию. Специалисты уже работают над решением проблемы, извините за сложности и благодарим за понимание”, — добавили в “Укрзализныце”.

Напомним, что "Укрзализныця" запускает беспересадочный рейс Австрия – Украина.

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