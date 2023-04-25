Бои за Угледар: эксперт объяснил, что оккупанты готовят для ВСУ

Российские оккупанты под Угледаром Донецкой области рассчитывают нанести контрудар по позициям ВСУ с помощью авиации, однако на широкомасштабные наступательные действия у них не хватает сил.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Эксперт прокомментировал слова спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского о подготовке оккупантами штурмовых действий.

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"Скорее всего, речь идет о вероятном контрударе. В последнее время россияне начали бомбить Угледар с помощью авиации, увеличилось количество вылетов самолетов на Угледар, Авдеевку, Бахмут. Они пытаются стереть с лица земли высотную часть городов, чтобы нельзя было удерживать их. Но вряд ли в районе Угледара россияне пойдут в широкомасштабные наступательные действия. Они имеют очень невыгодную позицию, они уже несколько раз ходили, мы их уничтожили. А вот нанести контрудар перед нашими наступательными действиями они могут", — объяснил Свитан.

По его мнению, Дмитрашковский говорил о развитии событий, предусматривающем сначала авиационный удар, затем попытку контрудара.

"Но широкомасштабных наступательных российских действий точно в районе Угледара не будет — им уже нечем это делать. Они на последнем издыхании пытаются в районе Авдеевки, Бахмута, Кременной провести какие-то наступательные действия для перехода в дальнейшую глухую оборону, улучшения своих оборонительных позиций - не более того", — подчеркнул эксперт.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Угледарском направлении Донецкой области сейчас активных боевых действий не ведется, но враг, вероятно, в ближайшее время будет атаковать в этом районе.

Впоследствии Дмитрашковский уточнил, что войска РФ авиабомбами "разбирают дома этаж за этажом", чтобы ВСУ не могли обустроить там свои позиции. По его словам, подобные действия оккупантов указывают на попытку провести штурмовые действия.

В свою очередь, руководитель военной разведки Минобороны Кирилл Буданов угрозу захвата оккупантами Угледара оценивает как невысокую.

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