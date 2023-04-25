Пойдут ли ВСУ на левый берег Днепра: эксперты о контрнаступлении в Херсонской области

На фоне подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины в Сети появились данные о высадке ВСУ на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области.

В ВСУ данную информацию не подтверждают, но и не исключают, что оккупанты вскоре прибегнут к очередному "жесту доброй воли" на юге Украины. Эксперты отмечают, что активность в Херсонской области свидетельствует о начале контрнаступательных действий ВСУ.

Что происходит на Херсонском направлении фронта, как действуют украинские военные на юге, как оценивают ситуацию эксперты – читайте в материале ТСН.ua.

Контрнаступление ВСУ и оборона оккупантов

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщалось, что "украинские войска неделями удерживали позиции на восточном берегу Херсонской области, установили стабильные линии снабжения этих позиций и регулярно совершают боевые вылеты в этом районе, что указывает на отсутствие российского контроля над этим районом". По мнению аналитиков, такая активность свидетельствует о начале контрнаступления ВСУ.

Однако спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила, что ВСУ уже на левом берегу Херсонщины.

"Надо очень тщательно фильтровать информацию и опираться на официальные источники. Хайпом можно очень сильно навредить Силам обороны. Торопиться с новостями не следует", – предупредила Гуменюк.

По ее словам, "работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная, но работаем пока в контрбатарейном режиме".

Ранее стало известно, что российские захватчики на левобережье Херсона выселяют из домов людей, проживающих на первой береговой линии Днепра. В то же время захватчики начали размещать свою военную технику в жилых районах.

В ISW рассказали, что российские войска построили несколько эшелонов оборонительных сооружений на левом берегу Днепра.

Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк не исключала, что оккупанты на юге готовятся к так называемому "жесту доброй воли" — уходу. Она отметила, что противник пытается покрыть минными полями почти все побережье.

"Это, как уже говорят херсонцы на правом берегу, народная примета – они точно готовятся к очередному "жесту". Потому что они упаковали намародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия. Это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся ", – объяснила Гуменюк.

По данным Генштаба ВСУ на 25 апреля, на Херсонском направлении противник продолжает вести оборонные действия и обстреливает населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, в частности город Херсон.

Карта боевых действий в Херсонской области / Фото: Deepstatemap

У россиян плохая позиция для обороны?

В Херсонской области оккупантам не хватает сил удерживать позиции, поэтому они будут отступать. Такой прогноз озвучил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Очень плохая позиция россиян для обороны – Запорожское и Херсонское направления. Там практически невозможно удержать в режиме любой обороны. Армия растянута вдоль побережья Черного и Азовского морей с глубиной фронта 100 км и шириной около 500 км. Невозможно удержать, поэтому россияне скорее всего там будут отходить, управляемо удерживая наши наступательные части", — считает Свитан.

Важная миссия ВСУ в Херсонской области

ВСУ должны решить очень важную задачу — лишить окупантов возможности обстреливать Херсон. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Для нас достаточно важно не столько бегство оккупантов, а еще и подавить огневые точки врага на левобережье Херсонщины, уничтожить его артиллерию, чтобы они не имели возможности обстреливать Херсон. Они его обстреливают систематически. К сожалению, пока на сегодняшний день такие задачи не решены. Надеюсь, что с дальнейшим продвижением наших сил, в частности на левобережье Херсонщины, это удастся решить, и техника, и артиллерия врага будет уничтожаться", — заявил он.

Ранее Мусиенко рассказал, что операция на левом берегу Днепра Херсонской области является частью контрнаступательных действий ВСУ.

Как действуют украинские военные на левобережье

Украинские военные присутствуют на левобережье Херсонщины, однако говорить о масштабном форсировании Днепра пока рано. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"На юге Херсонской области работают "вовкулаки" (Силы специальных операций — ред.), украинские разведчики, партизаны, которые действуют исключительно точечно. Они выясняют, где находятся российские склады с боеприпасами. Действуют при этом настолько эффективно, что на линии за 30 км от боевого столкновения, а это Днепр, нет ни одного большого склада с боеприпасами путинского войска. Там, где мы имеем возможность работать, оно пылает и превращается в пепел. Россияне держат основные склады на расстоянии 80 км и даже больше от линии боевого столкновения", – сообщил Селезнев.

Однако по поводу форсирования Днепра эксперт советует "быть реалистами":

"Километровое расстояние между правым и левым берегом сводит на нет любые наши попытки навести понтонно-мостовую переправу. К тому же, там работает вражеская авиация и артиллерия. Соответственно, любые попытки обеспечить постоянную коммуникацию между разными берегами Днепра подвергаются смертельной опасности".

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