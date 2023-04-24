"Операция на левом берегу Херсона – это точно контрнаступательные действия": эксперт

На днях аналитики ISW написали, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что там уже началось контрнаступление, сравнив ситуацию с успешным освобождением Харьковской области в прошлом году.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона в слоте "1+1".

"Сейчас их нельзя взять в такой большой, серьезный котел. Однако только на юге есть три-четыре варианта удара. А есть еще восток, северо-восток, где они вообще обнажили свои тылы. Операция на левом берегу Днепра Херсонской области — это точно контрнаступательные действия. Это можно охарактеризовать именно так, и в любом случае многие думают, что это должно быть очень быстро, очень стремительно, как на Харьковщине", — пояснил он.

Эксперт отметил, что на некоторых участках действительно идут силы ВСУ, выбивают точечные локальные выгодные позиции.

"Это, конечно, контрнаступательные действия. Они в любом случае, как мне кажется, будут на всей линии фронта обозначаться", — подчеркнул он.

Александр Мусиенко также отметил, что в Харьковской области начали подтягивать артиллерию, именно когда шла деоккупация. Это посодействовало тому, что удалось в течение 10 дней пройти такой действительно мощный марш и освободить территории.

"Но там была подготовка. Поэтому и здесь людям стоит подождать и тогда откроются достаточно серьезные перспективы. Несколько месяцев назад была информация о том, что Россия активно фортифицирует сооружения на левом берегу Днепра, они оборудовали огневые точки и позиции. Но ведь была упорная работа. Очевидно, это не впервые наш десант пробовал это делать, где-то они отходили, где-то подходили. Это было не впервые. Сейчас есть определенные результаты, поэтому это важно. Но все это планомерная, кропотливая и очень сложная работа", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, уменьшит ли Запад поддержку Украины в случае ограниченных успехов контрнаступления.

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