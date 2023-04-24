ВСУ могут устроить ловушку для оккупантов на Юге — эксперт

В своем отчете они опираются на геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля российским военным блоггером. На основе этой информации аналитики отмечают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешки.

Как расценивать эту информацию, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

“К этой информации нужно относиться таким образом, что на сегодняшний день многие имели (даже наш враг) представления и надеялись на то, что будут какие-то наступательные действия по какому-то одному основному направлению и они готовы. Они вырыли даже один окоп 70 км протяженностью в Запорожской области. Это вообще феноменально, такого в истории войн не было. То есть враг ожидает и готовится к нашему контрнаступлению. Это особенно на Юге, они готовят оборонительные рубежи. Но, конечно, во-первых, никто не отменял эффекта внезапности. Во-вторых, кто сказал, что это должно быть очень быстро, быстро и только в одном месте. Это может быть ряд мер. Третье, я могу вам сказать, что сейчас есть перспективы в том, как российские войска передислоцируются”, – рассказал Александр Мусиенко.

По его словам, несколько недель назад была информация, что российские войска вышли из Новой Каховки, но она не подтвердилась. Это все комплекс мер, потому что русские войска передислоцируются, постоянно меняют месторасположение.

"Сейчас это заметно, наши силы тоже это мониторят. Здесь два аспекта. Первое, что, конечно, с одной стороны, это открывает перспективы воспользоваться моментом, с другой, есть понимание, что может быть ловушка. Враг может заманиваться в те точки, где он считает, что ему будет легче обороняться. Ну, и они создают иллюзию того, что собираются отойти, поэтому никто не поспешил, никто туда сломя голову не побежал, подождали момента, я думаю, тогда воспользовались ситуацией, отодвинули враждебные позиции. Действительно, очевидно, они не смогли артиллерийским огнем все это прикрыть и вышло, что наши силы зашли. Я на сегодняшний день вижу ряд аспектов, которые говорят о том, что мы можем использовать момент, который сейчас российские войска переходят в оборону и наступают на Востоке, но у нас все равно есть шансы их подловить и на Юге, и даже ударить по территории. России", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Украина не может сдать Бахмут, потому что это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

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