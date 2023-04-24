Украина завоевала две медали в греко-римской борьбе на чемпионате Европы-2023

Украинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали в заключительный день чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходил в хорватском Загребе.

Ярослав Фильчаков стал серебряным призером в весовой категории до 82 кг. В схватке за "золото" он уступил Бурхану Акбудаку из Турции.

В свою очередь, Парвиз Насибов выиграл "бронзу" в весе до 67 кг. В "бронзовом" поединке вице-чемпион Олимпиады в Токио-2020 победил Михая Михута из Румынии.

Еще один украинец Андрей Кулик (вес до 72 кг) также претендовал на медаль континентального первенства, но в схватке за "бронзу" уступил Селькуку Джану из Турции.

Ранее мужская сборная Украины по вольной борьбе выиграла три награды на ЧЕ-2023: "золото" завоевал Василий Михайлов (вес до 79 кг), а бронзовые медали – Эрик Арушанян (вес до 65 кг) и Игорь Никифорук (вес до 70 кг).

Женская сборная Украины завоевала шесть медалей на ЧЕ-2023: чемпионками Европы стали Алина Грушина-Акобия (вес до 57 кг) и Ирина Коляденко (вес до 62 кг). "Серебро" выиграли Оксана Ливач (вес до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (вес до 59 кг) и Алла Белинская (вес до 68 кг). Бронзовую награду завоевала Татьяна Сова-Рижко (до 65 кг).

Читайте также:

Два "золота" и "бронза": украинки выиграли еще три медали на чемпионате Европы-2023 по борьбе

Украина завоевала еще две медали на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка во второй раз подряд стала абсолютной вице-чемпионкой Европы